Люди мерзнут на улице, а поезд стоит? Что произошло с Интерсити возле Днепра и что говорят в УЗ (видео)

Время задержки рейса не сообщают

Поезд "Укрзализници" Киев-Запорожье остановился у Днепра. Всех пассажиров вывели из вагонов из-за вероятного минирования состава Интерсити+.

Об этом сообщают местные каналы. "Телеграф" пытался выяснить в "Укрзализници" обстоятельства инцидента, но там отказались от комментариев.

"Пока ничего не можем сказать. До свидания", — ответили изданию.

Как говорят пассажиры, их вывели из поезда где-то вблизи Пятихаток, не доезжая до Днепра. Многие уже замерзли, ведь стоят на холоде длительное время. Точное время начала движения Интерсити+ или на сколько задержится рейс проводники не называют.

Некоторые пассажиры говорили, что их вывели из вагонов без объяснения причины. Однако поезд уже несколько минут стоит на путях и к нему запрещено приближаться. Заметим, что в "Укрзализнице" инцидент не комментировали.

Людей вывели из поезда Киев-Запорожье

