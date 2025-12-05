Мужчинам вход запрещен. Где в мире есть женские вагоны метро и как они выглядят (фото)

Не все были созданы из соображений безопасности

В мире существует почти десяток стран, где есть женские вагоны в метро. Их ввели не только из-за вопросов безопасности, но и с религиозных взглядов.

"Телеграф" расскажет, где есть женские вагоны метро, а также как они работают. Отметим, что в Украине пока такого нет, однако на некоторых сообщениях "Укрзализныця" ввела женское купе.

Где в мире есть женские вагоны метро

Такие вагоны встречаются в основном в мусульманских странах или в Азии. Подавляющее большинство появилось не только из-за вопроса безопасности женщин в метро, но и из-за религиозных взглядов. Так, женские метро можно встретить в:

Египте, Каир — введены с 2007 года из-за высокого уровня домогательств.

Мексике (Мехико) и Бразилии (Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу) — работают с 2000-х годов, имеют розовую маркировку.

Иран (Тегеран)

ОАЭ (Дубай)

Филиппины и Малайзия

Индия

Южная Корея

Китай, Япония.

Как выглядят женские вагоны метро

Женские вагоны метро

Обычно женские вагоны метро имеют розовую маркировку и соответствующие наклейки. В них можно с детьми до 12 лет, если речь идет о мальчиках. Перроны метро, где есть женские вагоны, также имеют соответствующую маркировку. Однако в большинстве стран фиксируется немало случаев нарушения правил со стороны мужчин.

Как работают женские вагоны метро

Метро, где есть женские вагоны, имеют зарезервированные зоны с контролем доступа, отделенные маркировкой. Также они снабжены кнопкой вызова персонала. В некоторых странах на этих зонах есть даже своеобразные кондукторы, которые следят за соблюдением правил использования. Ведь есть немало случаев, когда мужчины нарушают правила.

Женское метро в Индии

