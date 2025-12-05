С именинами, Николай! Теплые поздравления своими словами для близкого человека

Отправьте красочную открытку Николаю, Николаевичу или Николаевне

В эту субботу, 6 декабря, украинцы отмечают не только День святого Николая, но и именины тех, кто носит имя Николай. В церковных календарях его называют "скорым помощником" и "заместителем в нужде". Поздравить всех Николаеви Николаевичей — это очень просто, но всегда поднимет настроение и зарядит позитивом.

Николаи имеют спокойный, но крепкий характер, легко берут на себя ответственность, умеют защищать и поддерживать и часто становятся "опорой" для семьи. Неудивительно, что в украинской культуре имя Николай звучит как нечто очень надежное и доброжелательное — страна просто полюбила его еще с давних времен.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления своими словами и картинки, чтобы вы могли поздравить всех, кто носит имя Николай. Также упомяните всех Николаевичей и Николаевных.

Николаевич, пусть ваше сердце всегда знает, куда идти, а судьба подбрасывает только правильные шансы. Вы из тех, кто держит слово, желаю, чтобы и жизнь держала свое.

Желаю иметь столько внутреннего покоя, чтобы никакой хаос мира не смог его расшатать. И пусть рядом будут люди, которые верят в вас даже тогда, когда вам самим тяжело.

***

Пусть твой день будет таким же светлым, как имя, которое ты носишь. Пусть жизнь подбрасывает больше шансов, чем испытаний, а рядом будут люди, с которыми хочется смеяться, расти и побеждать. Желаю тебе сил, мудрости и внутреннего покоя – того, что не сдунет ветром. Пусть Святой Николай держит твою спину, когда тяжело, и открывает дверь туда, где тебя ждет что-то действительно хорошо.

С именинами! Пусть твое сердце знает, чего хочет, а судьба не ставит палки в колеса. Будь сильным, спокойным и окруженным добром.

Желаю тебе дней, после которых хочется жить еще смелее. Пусть удача не убегает, а упрямо идет рядом.

***

Николай, пусть Бог и Святой Николай оберегают тебя от излишнего шума и несправедливости. Больше покоя, тепла и побед — личных и общих.

Николай, ты заслуживаешь всего лучшего. Я желаю тебе тепла, покоя и радости, которые остаются надолго. Пусть твоя жизнь будет легкой в важных моментах и увлекательной в хороших. Спасибо, что ты есть, и желаю тебе счастья, не пугающего своей величиной.

***

Искренне поздравляю вас, Николай, с именинами. Желаю здоровья, выдержки, мудрости и успехов по всем делам. С именинами! Пусть этот день принесет вам мир, благополучие и гармонию. Николай, примите наилучшие пожелания – благополучия, радости и новых свершений.

Ранее "Телеграф" делился молитвами к Святому Николаю. Мы подготовили для вас самые сильные тексты за мир в семье и Украине.