С Николайчиком, друзья! Забавные поздравления своими словами для СМС, яркие открытки и картинки

Поднимите настроение близким людям прикольным поздравлением с праздником 6 декабря

День святого Николая – это не только время добрых дел и ожидания подарков под подушкой, но и отличный повод подарить близким немного тепла, улыбок и хорошего настроения. В эпоху мессенджеров и соцсетей длинные поэмы часто уступают место коротким, но емким и душевным пожеланиям.

Если вы ищете способ оригинально и своими словами поздравить друзей, коллег или родных, "Телеграф" подготовил подборку прикольных и лаконичных поздравлений, а также оригинальных открыток, которые точно поднимут настроение и передадут ваши наилучшие пожелания в этот светлый праздник.

С Днем святого Николая! Пусть он принесет тебе не только подарки, но и кучу удачи, чтобы ты мог сам творить чудеса для себя и близких!

Николай, поздравляю! Желаю счастья, здоровья и столько чудес каждый день, чтобы хватило на целый год вперед!

***

С праздником Николая! Пусть святой оберегает тебя от всего злого, а в твоем доме всегда царят счастье, добро и любовь!

С Днем святого Николая! Пусть удача мурлычет рядом, как котик, а все желания сбываются быстрее, чем ты успеешь их загадать!

Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю море радости, океан позитива и пусть святой поможет во всех делах, как настоящий волшебник!

***

Поздравляю с Николаем! Пусть Чудотворец принесет тебе мешок счастья, ведро здоровья и полные карманы удачи!

Пусть Святой Николай навестит тебя с большим мешком! А что там будет – выбирай сам: или здоровье крепкое, или любовь безумная, или денег побольше! С праздником!

С Днем святого Николая! Желаю, чтобы в этот день ты нашел под подушкой не только вкусности, но и ключи от новой жизни, наполненной позитивом и успехами!

***

С Днем Николая! Желаю, чтобы подарки от святого были не только под подушкой, но и в твоей жизни каждый день: в виде улыбок, тепла и приятных сюрпризов!

Выучивание стихов на святого Николая – прекрасная традиция, которая помогает создать праздничное настроение, развивает память и речь ребенка. "Телеграф" публиковал стихи на Николая для детей на украинском.