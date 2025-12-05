Стоит ли запасаться картофелем: эксперты объяснили, какой цены ждать до весны

В прошлом году цены на картофель были выше.

Сезон сбора картофеля в Украине обычно начинается в конце августа и продолжается до октября. К концу года прогнозируют, что цены могут подняться более 20 грн/кг из-за затрат на хранение и логистику. Однако эксперты успокаивают — запасаться картофелем в большом количеством необязательно.

По словам эксперта Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксаны Руженко, для обеспечения потребностей всех украинцев достаточно около 7,5 миллиона тонн картофеля в год. В то же время промышленные хозяйства и частные домохозяйства производят не менее 9 миллионов тонн.

Даже если цены на розничном рынке поднимутся до 20 гривен за килограмм, это заметно по сравнению с прошлым годом, когда килограмм картофеля стоил — 25 гривен. Дополнительно на цену будет влиять импорт из Польши и Германии, помогающий сдерживать резкое удорожание.

Сергей Рыбалко, вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, глава ФХ "Аделаида" добавляет, что на оптовом рынке цены вряд ли прыгнуть вверх к весне.

"Я не думаю, что она на опте в этом году поднимется выше 10 гривен прямо до весны", — сказал он.

А значит, в магазинах продукт останется доступным для большинства украинцев – около 15–20 гривен за килограмм. Поэтому покупать овощи можно постепенно, в соответствии с потребностями.

