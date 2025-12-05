Дополнительных часов не будет? Как будет работать метро в Киеве на Рождество и Новый год

Обычно подземный транспорт работает до 23:00

С приближением новогодних и рождественских праздников у многих людей возникает вопрос: планируются ли изменения в графике работы общественного транспорта, особенно Киевского метро. "Телеграф" решил выяснить это, обратившись в столичный метрополитен.

Что нужно знать:

Киевское метро работает с 05:30/06:00 до 23:00 ежедневно

В Украине введено военное положение с 2022 года, которое влияет и на праздники, движение общественного транспорта и устанавливает комендантский час

Как ответили в Киевском метрополитене по запросу "Телеграфа", в настоящее время метро работает в соответствии с установленными графиками работы на предприятии с учетом действия военного положения, введенного указом президента Украины от 24.02.2022 No64/2022 "О введении военного положения в Украине".

При этом информации об изменениях режима работы столичного метро в ночь с 24 на 25 декабря 2025 и в ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 не поступало. То есть изменения графика движения подземного транспорта на Рождество и Новый год не запланированы.

Как будет работать метро в Киеве на праздники

Заметим, что с 2022 года метро не меняло графики движения на праздники. То есть все рейсы начинались с 5 или 6 утра и до 11 вечера. Вероятнее и в этом году изменения не будут введены.

Кроме того, в столице ежедневно действует комендантский час с 00:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и в общественных местах без специального пропуска, а также передвигаться на транспорте или пешком. Во время праздников с 2022 года комендантский час не отменяли, иногда наоборот даже усиливали.

