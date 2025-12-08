Чипсы от Моно уже в магазинах: где их искать и сколько они стоят

Теперь золотистые чипсы с красной икрой может попробовать каждый

В украинском магазине покупатели вдруг заметили новинку — золотистые чипсы от Monobank. Их цена снизилась с начала акции.

Как написали в Telegram-канале "Акции и скидки супермаркетов", золотистые чипсы увидели в "Авроре". Одна пачка стоит 29 гривен — это на 11 гривен дешевле, чем в первые дни продаж, когда четыре пачки продавали за 160 гривен.

Напомним, что украинский банк Mono в середине ноября выпустил ограниченную партию чипсов со вкусом черной икры. Всего было 20 тысяч упаковок, и каждый покупатель мог взять не более четырех. В комплект также входили наклейки и "одежда" для кота — их можно было получить, отсканировав скрытый QR-код.

Кроме того, в десяти случайных пачках лежали секретные стикеры с кодом. Те, кто нашел его и показал службе поддержки Mono, получили настоящую баночку черной икры.

Спрос был настолько велик, что через час после старта продаж все 20 тысяч упаковок раскупили. Для тех, кто не успел, чипсы начали завозить в розничные сети — вероятно, первой их получила "Аврора".

