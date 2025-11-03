В Monobank появился новый "семейный" тип карт. Зачем они нужны и как получить (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Они облегчат пользование общим бюджетом
В Monobank появилась новая полезная функция. Ведь теперь можно открывать доступ к карте близким людям, что позволяет избегать ненужных переводов.
Что нужно знать:
- Функция общие карты позволяет пользоваться картой нескольким людям одновременно
- Владелец счета устанавливает лимит в месяц
- Все расходы видны владельцу карты
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. По его словам, чтобы использовать новую функцию, следует обновить приложение. Общие карты запущены для клиентов банка с 3 ноября.
Эта функция будет очень полезна тем, у кого общий бюджет. Ведь один из партнеров предоставляет другому доступ к своему счету, таким образом, человек рассчитывается не своей картой. При этом все расходы отражаются у владельца карты. Эта функция может распространяться и на детей и на родителей.
Гороховский говорит, что теперь не нужно постоянно переводить деньги с карты на карту или передавать пластиковую карту кому-то.
Чтобы создать общую карту, нужно под основной картой mono нажать "Открыть доступ". Из числа лиц выбрать близкого человека, установить лимит расходов в месяц. Заметим, что этот человек тоже должен быть клиентом "Монобанка". После добавления ваш партнер или родственник сможет тратить деньги с вашего счета.
"Тот, кто открывает доступ, видит все расходы по карточке, а тот, кому открывают — только свои. Доступ можно закрыть в любой момент, если что", — добавил Гороховский.
Кроме того, у получателя доступа создается уникальная карта с собственным номером, но баланс на ней общий с вашим. То есть таким образом доступна оплата не только через терминал, но и переводы на карты или счета.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как лимонная акция monobank сорвала заказ украинцев.