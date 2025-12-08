На грани разрушения дамбы? Что известно о гребле на Харьковщине, которую атакует Россия

Печенежское водохранилище обеспечивает водоснабжение Харькова и других городов

Печенежская дамба в Харьковской области — критически важный объект, который Россия регулярно пытается уничтожить. Она удерживает водохранилище, которое обеспечивает водоснабжение близлежащих территорий, Харькова и не только.

Что нужно знать:

После российского удара 7 декабря дорога на дамбе перекрыта

Рядом с греблей расположены населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой затопления

Украинская сторона продолжает готовиться к последствиям будущих атак на Печенежскую дамбу

Как отметили в 16-м армейском корпусе ВСУ, количество попыток россиян разрушить дамбу возросло. После удара 7 декабря дорога перекрыта, что влияет на логистику этой территории.

Однако ВСУ и местные власти готовились к такому и худшим сценариям, поэтому сделали необходимы запасы и разработали запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Военные говорят, что эти маршруты могут обеспечить необходимую логистику.

"Во-вторых, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения из-за плотины не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий", — говорится в сообщении.

Как сейчас выглядит Печенежская дамба

Добавим, что в Печенежской общине уже сообщили о перекрытии движения, отметив, что проводятся работы по его восстановлению. Однако точное время не известно.

Что известно о Печенежской дамбе

Эта гребля есть ключевым сооружением, удерживающим одноименное водохранилище. Печенежское водохранилище — крупное русловое водохранилище на реке Северский Донец, расположенное в Харьковской области. Плотина находиться в поселке Печенеги.

Водохранилище тянется более чем на 65 км в длину, ширина варьируется от 300 до 3000 метров. Его часто называют "Харьковским морем" из-за размеров. Это водохранилище обеспечивает водоснабжение для Харькова и многих населенных пунктов по реке.

Россия с 2022 года регулярно обстреливает дамбу. Ее разрушение чревато затоплением больших территорий, соседних населенных пунктов, уничтожением инфраструктуры. А также частичным прекращением и усложнением водоснабжения Харькова и других городов. Кроме того, не следует забывать об экологических последствиях.

