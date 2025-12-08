Одно украинское рождественское слово имеет 7 значений

Украинцы знают это слово с детства, но не все понимают его глубину

Есть в украинском языке слова-хамелеоны. Они изменяют значение в зависимости от ситуации, как калейдоскоп составляет новые узоры. Одно из таких слов слышали все, кто праздновал Рождество в Украине.

Если вы не догадались – это "коляда". "Телеграф" рассказывает о том, как одно слово может быть и праздником, и песней, и гостинцом.

По "Словарю украинского языка", коляда — это старинный обряд славления рождественских праздников песнями. Но это лишь одно из многих значений этого слова, глубоко укоренившееся в украинской культуре и традициях.

Этимологи объясняют происхождение слова от латинского "календы", что означало "первые числа месяца". Название попало ко многим народам Европы: у французов это chalendes, у румын — colinda, у поляков — kolęda. Некоторые исследователи связывают слово с римско-католическим гимном "Collaudemus", где collaudo означает "хвалить, восхвалять".

Несмотря на общие корни в славянских языках, именно в Украине это слово приобрело наибольшее разнообразие значений. То, что у других народов означает только песню или обряд, у нас превратилось в целое богатство понятий. Вот какое значение имеет слово "коляда" в украинском языке.

Первое значение: рождественский праздник

Колядой украинцы называют именно Рождественский праздник. Это слово употребляли как название самого торжества. В народе говорили: "Будьте здорові з колядою!" или "Зустрілись ми на коляду — веселі, з піснями". Праздник приходится на вечер и ночь перед Рождеством — 24-25 декабря или 6-7 января в зависимости от того, какая церковь и когда его празднует.

Второе значение: обрядовое пение

Колядой называют саму песню (колядку), которую поют на Рождество. Это могут быть как церковные, так и народные песни. В "Словаре украинского языка" указано: "Все він знав. Знав, що піп читає в церкві, геть усі умів коляди". Коляда в этом смысле – это то же, что колядка.

Третье значение: шествие колядников

Колядой называют обход домов с пожеланиями добра, здоровья и урожая. В народе говорили: "Коляда ходить" — это означало, что начался обряд обхода домов. Сначала самые маленькие дети идут петь у родственников, потом старшие идут к чужим людям. Исключение составляли мальчики-полазники, которые колядовали до восхода солнца и олицетворяли добрых духов.

Четвертое значение: вознаграждение за пение

Коляда — это еще подарок, гостинец или плата за колядование. Могли давать деньги, сладости, выпечку, фрукты. В народных песнях пели: "Он і пан іде, коляду несе: коробка вівса, наверх ковбаса". Дети получали коляду – гостинец за пение. В "Словаре украинского языка" приведен пример: "Василько чекав коляди, бо вона мала дати заробіток".

Пятое значение: зимний обрядовый цикл

Колядой называют весь зимний обрядовый цикл. Часто это двенадцать дней после Рождества. Главными действами праздника у украинцев является внесение в дом украшенного снопа — дедуха и совместный семейный ужин. Главное блюдо – богатая кутья, которая входит в набор двенадцати постных блюд.

Шестое значение: фольклорный образ

В древних представлениях Коляда – это фольклорное олицетворение праздника, образ духа обновления и солнца. Густынская летопись XVII века упоминает Коляду как древнее славянское божество зимних праздников.

Коляда – славянский бог зимнего солнцестояния, обновление времени и начала нового круга

Седьмое значение: символ начала года

В некоторых источниках коляда означает символ начала нового года, приход света и обновление мира. Исследователь Николай Костомаров связывал название со словом "круг", что символизирует солнце и начало нового года. В народной традиции Коляда олицетворяла новогодний цикл.

