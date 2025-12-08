Необычный лайфхак против налета на кране: понадобится только кусочек металлической "бумаги" (видео)

Этот лайфхак прост, но действительно эффективен

Многие годами борются с налетом на кранах, тратя деньги на дорогие химические средства, даже не подозревая, что простое решение уже лежит в шкафу каждой кухни.

Именно этот неожиданный способ стремительно набирает популярность в ТикТок, удивляя тысячи людей своим эффективным результатом. Достаточно смять кусочек определенного материала и протереть им поверхности — и грязь начинает исчезать буквально на глазах.

Сомните кусочек алюминиевой фольги в шарик. Потрите этим шариком загрязненные участки смесителя. Фольга действует как мягкий абразив, эффективно удаляя налет. Смойте остатки водой и протрите насухо. Хотя есть сомнения, что этот способ справиться с давним устаревшим налетом.

Если это не помогает, то можно использовать и другие действенные средства, например как оливковое масло. Для этого нужно использовать не более двух капель, чтобы кран снова засиял чистотой. Кроме того, на сантехнике появится защитная плёнка, которая будет препятствовать образованию новых пятен и камня.

