Крематорий строят, а ключевую проблему должна решать область: что говорят во Львовском горсовете

В ЛГС отмечают — крематорий возводят в рамках закона

Крематорий во Львове продолжают возводить, несмотря на то, что часть местных жителей против. "Телеграф" подробнее разбирал эту историю: среди требований — улучшить жизнь людей, живущих вокруг будущего крематория, если уже возведение объекта не остановить.

Во Львовском городском совете на запрос "Телеграфа" ответили. Отметим, что городские власти признают необходимость в упорядочении транспортной инфраструктуры вокруг Голоска и Збиранки, но переводят часть ответственности на областной уровень.

Руководитель Шевченковской райадминистрации Ирина Джурик подтвердила — самая большая проблема — отсутствие тротуара на дороге, ведущей от Голоска к Збиранке. Однако этот участок находится на балансе Львовской областной военной администрации, так что именно область отвечает за его обустройство.

Городские власти понимают проблему и официально обратились в департамент дорожного хозяйства с требованием рассмотреть возможность строительства тротуара и продолжения его в направлении Сборника. В то же время Джурик подчеркнула, что жители также могут обращаться к балансодержателю, ведь именно он принимает решение.

Ответ на запрос "Телеграфа"

В отличие от дорожной ситуации, в вопросе транспорта горсовет навстречу жителям идти не готов. В ответе говорится, что в ноябре на маршрут №55А ("пл. Разные — Збиранка") вышел новый низкопольный автобус "Атаман" — это призвано улучшить перевозку в село.

Относительно маршрута №46, который жители просили продлить в Збиранку, позиция проста: город этого не планирует. С февраля маршрут уже продлен до Голосковского кладбища, и именно он будет обеспечивать доступ к крематорию через главный вход кладбища. Так запланировано инфраструктурно. Главный вход, впрочем, находится удаленно от крематория, расположенного в сторону Сборника.

План Голосковского кладбища

В ответе также отмечено, что крематорий строится в рамках действующего законодательства и санитарных норм, а перед началом проекта были общественные слушания. Поэтому вопрос о возможных компенсаторных механизмах поддержки для жителей пока не рассматривается.

