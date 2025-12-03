Укр

Хрущевка дороже новостройки: жилье становится "золотым" в одном из регионов Украины

Наталья Кухарик
03 декабря 2025
Цены на жилье. Фото Коллаж "Телеграфа"

Готовые к заселению квартиры продаются быстрее всего

Цены на недвижимость в Закарпатье растут безумными темпами и уже опережают многие другие области. Об этом свидетельствуют резкие удорожания квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке. Но парадокс в том, что чаще всего люди покупают именно хрущевки, которые часто дороже нового жилья.

Что нужно знать

  • Хрущевки дорожают быстрее новостроек
  • Лучше всего продаются квартиры с ремонтом
  • Спрос на жилье в Закарпатье стабильно высок

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала специалист по жилой недвижимости из Ужгорода Галина Бучко. Подробнее читайте в материале: "Цены выросли вдвое за одну ночь: за какое жилье готовы переплачивать и наживаются ли на переселенцах".

По словам специалиста, до полномасштабной войны новостройки стоили гораздо дороже хрущевок. Сейчас все иначе.. Старая квартира с ремонтом может быть дороже новой без отделки.

До войны была очень большая разница. Новостройки были гораздо дороже, чем хрущевки. А сейчас получается, что хрущевка может быть дороже и она продается только по той причине, что у них пусть старенький паркет, но он есть, пусть старенький унитаз, но он есть, и заехать туда можно,

говорит Галина Бучко.

Люди, приезжающие в Закарпатье, хотят вселиться сразу. Делать ремонт и ждать они не готовы. Именно поэтому квартиры с ремонтом, даже в старых домах, продаются скорее новых без отделки.

Самый большой спрос – на небольшие квартиры в новостройках с ремонтом. Но вторичное жилье с хорошим ремонтом тоже быстро раскупают, говорит женщина. Главное для покупателей – возможность заехать сразу после сделки.

Цены в Закарпатье выросли вдвое с начала войны. Однокомнатная квартира в регионе сейчас стоит от миллиона гривен. А вот арендная плата здесь такая же, как в Киеве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нуждающиеся могут получить жилье в Украине бесплатно. Мы рассказывали, как это сделать, и сколько времени на это нужно.

