Цены выросли вдвое за одну ночь: за какое жилье готовы переплачивать и наживаются ли на переселенцах

Полномасштабная война внесла свои коррективы в рынок недвижимости

Закарпатье за три года войны превратилось в один из самых дорогих регионов Украины, где цены выросли вдвое, а спрос все еще держится на высоком уровне. Однокомнатная квартира здесь стоит от миллиона гривен, а арендная плата сравнялась к столичной.

Почему стоимость жилья в Закарпатье взлетела до небес, как рынок недвижимости изменился с начала полномасштабной войны и действительно ли владельцы наживаются на беде переселенцев, "Телеграф" узнал у экспертов.

Что происходило на Закарпатье в первые месяцы войны

24 февраля 2022 года изменило рынок недвижимости Закарпатья. Регион, считавшийся до войны периферийным и не слишком популярным среди покупателей жилья, вдруг оказался в эпицентре спроса. Сюда поехали люди с востока и из центра Украины.

"В начале вторжения, когда сюда поехало пол Украины, цены взлетели безумно. Объекты забирали без документов, потому что были заблокированы реестры, невозможно было оформлять сделки", — рассказывает Галина Бучко, специалист по жилой недвижимости из Ужгорода.

Первые месяцы войны на рынке царил настоящий хаос. Квартиры, которые не продавались годами, раскупали в считанные дни. Большие дома, на которые раньше никто не обращал внимания, находили владельцев. Цены росли каждый день, а люди готовы были платить любую сумму, чтобы найти безопасное убежище для своих семей.

"Если говорить именно о продаже, то цены, наверное, в два раза подросли. Покупали даже то, что годами не могло продаться, потому что имело завышенную стоимость", — вспоминает экспертка те времена.

В Мукачево ситуация была схожей. Игорь Рега, местный риелтор, говорит, что стоимость жилья выросла минимум на 50 процентов. "Это связано с большим спросом, люди, которые едут из центральной Украины, с востока, они не торгуются, им главное, чтобы были жилищные условия", — объясняет он.

Ужгород в тройке самых дорогих городов: квадратный метр за 1400 долларов и никаких скидок

Сегодня Ужгород занимает третье место среди самых дорогих городов Украины по стоимости жилья. Квадратный метр однокомнатной квартиры здесь стоит в среднем 1400 долларов. Это дороже, чем в Черновцах, Ровно, Одессе.

Для сравнения стоимость аренды в Ужгороде составляет 11 долларов за квадратный метр. Это столько же, сколько в Киеве, но больше, чем в столицах Албании или Болгарии. Ивано-Франковск — 9 долларов, Хмельницкий — 6, Одесса — 7. При этом цены в Харькове — всего 4 доллара за квадрат.

"Буквально еще весной у нас было куча предложений от 60 до 65 тысяч. Объект, который у нас был за 67, висел в продаже с весны где-то до недавнего времени. Месяц назад мы его продали. На сегодня практически нет предложений ниже, чем 75 тысяч ", — говорит Галина Бучко об однокомнатных квартирах.

Цены на квартиры в Ужгороде, согласно сайту dom.ria.

В Мукачево однокомнатная квартира стоит от миллиона гривен, то есть от 25 тысяч долларов. "Опять же, все зависит от состояния, от этажа, от наполнения квартиры, с мебелью, без мебели, бытовая техника, отопление индивидуальное, газовое", — уточняет Игорь Рега.

Цены на квартиры в Мукачево, согласно сайту dom.ria.

Двухкомнатные квартиры в Закарпатье продают за 40 тысяч долларов и выше, трехкомнатные — от 45 тысяч. При этом в Ужгороде квадратный метр может стоить от 1000 до 1500 долларов без ремонта и от 1700 до 2000 долларов с ремонтом.

Харьков просел втрое, а Закарпатье стало "золотым": почему прифронтовое жилье дешевле

Закарпатье

Если на западе цены на покупку жилья взлетели, то на востоке они рухнули.

Сергей Райченко, специалист по недвижимости из Харькова, рассказывает о драматических изменениях на местном рынке. "Упали кардинально, очень сильно в начале войны. Квартира в новостройке без ремонта, которая стоила до войны 100 тысяч, ее в начале войны можно было купить тысяч за 40", — говорит он журналистам "Телеграфа".

По данным аналитики компании Кита, стоимость квадратного метра на первичном рынке Харькова за 2023 год упала на 17 процентов в долларовом эквиваленте. Больше всего пострадали центр города и его восточные районы. К четвёртому году войны ситуация несколько улучшилась, но до довоенных показателей далеко.

Больше всего просели в цене районы, ближайшие к линии фронта — Северная Салтовка, Пятихатки, район Жуковского. Спальные районы пострадали меньше.

Ценовые тренды жилой недвижимости Харькова, по данным "Кит"

А в Закарпатье цены продолжают расти. "Сейчас рынок выровнялся очень существенно, а так он постоянно скачет. Все зависит от ситуации на фронте", — объясняет Галина Бучко.

Хрущевка дороже новостройки: почему покупатели готовы переплачивать за старый фонд

Одной из самых необычных тенденций закарпатского рынка стало подорожание старого жилого фонда. Хрущевки, которые до войны стоили значительно дешевле новостроек, сегодня могут быть дороже.

" До войны была очень большая разница. Новостройки были гораздо дороже, чем хрущевки. А сейчас получается, что хрущевка может быть дороже и она продается только по той причине, что у них пусть старенький паркет, но он есть, пусть старенький унитаз, но он есть, и заехать туда можно ", — рассказывает Галина.

Люди, приезжающие в Закарпатье из других регионов, ищут жилье, куда можно вселиться сразу. Они не готовы делать ремонт и ждать. Поэтому квартиры с ремонтом, даже в старых домах, расходятся быстрее новых черновых квартир.

Мукачево

Наибольшим спросом пользуются небольшие квартиры в новостройках с ремонтом. Но вторичное жилье с хорошим ремонтом тоже хорошо продается.

Что мотивирует людей оставаться в Харькове

Разрушены Россией дома в Харькове. 1 марта 2022 года. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Безумный спрос, который был в начале войны, постепенно спал. Но цены не упали — владельцы привыкли к новым суммам и не готовы их снижать, говорит Игорь Рева из Мукачево.

Большинство квартир сегодня покупают по государственным программам. "Это или Есть дом, или какая-то государственная компенсация за разрушенное жилье", — рассказывает риелтор.

В Харькове тоже работают программы восстановления жилья и ипотека Есть дом. "Желающих покупать такое жилье хватает. В Харькове много программ финансирования, и это то, что мотивирует оставаться жить в городе", — говорит Сергей Райченко.

Но есть и другая категория покупателей — люди, у которых просто нет выбора. "Но есть районы, куда люди уже не вернутся, и они это понимают. Даже после окончания войны здесь не будет нормальных условий жизни еще долго", — констатирует Игорь Рега.

Но в большинстве случаев люди вынуждены покупать то, что могут себе позволить, часто уступая площадь и комфорт.

