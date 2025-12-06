Самый миниатюрный дом в мире. Как выглядит мини-домик с душем и кухней (видео)

Размер дома – менее 2-х квадратных метров

В США мужчина построил самый маленький дом в мире. Домик вместил все необходимое и даже бытовую технику, несмотря на миниатюрный размер — 1,8 квадратных метров.

Об этом рассказал строитель на своем ютуб-канале. Автором самого миниатюрного домика стал 27-летний Леви Келли из Западной Виргинии (США).

Как выглядит самый маленький дом в мире

По словам Келли, дом имеет площадь всего 1,8 квадратных метров. Его главная особенность состоит в том, что здание имеет все необходимое для жизни. Поэтому даже если это трудно представить, но фактически в доме можно жить. Здесь есть кровать, кухня, горячая вода, туалет, душ, кондиционер, электроэнергия и необходимые электроприборы.

По словам мужчины, во время строительства он пытался создать самый маленький в мире, функционирующий дом, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Леви объяснил, что его дом не только маленький, но и практичный и многофункциональный, ведь в нем действительно можно жить.

Место для отдыха

Интересно, что основа дома – прицеп, у него нет фундамента. Дом построен из кедрового дерева, а на крыше обычная черепица и солнечные панели. Именно благодаря которым здание имеет свет. В доме есть даже душ с горячей и холодной водой, ведь внутри есть бойлер.

Солнечные панели на крыше

Душ в доме

Домик также утеплен, чтобы не было сквозняков. В мини-доме есть скамейка, на которой могут сидеть одновременно три человека, а на втором ярусе – полноценная кровать.

Спальное место в мини-доме

Кухня в здании тоже есть, она имеет рабочие поверхности, раковину и электрическую струю. Еще есть мини-холодильник и кондиционер, позволяющие поддерживать комфортную температуру.

Кухня в доме

Леви добавил, что на строительство потратил всего 5000 долларов. Процесс длился несколько месяцев, но мужчине это очень понравилось.

