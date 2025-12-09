В Украине запретили одну из записей в паспортах: будут ли действительными старые документы

Что делать украинцам со старыми паспортами

Верховная Рада Украины в конце октября 2025 года приняла новые правила для паспортов в виде книжечки. Теперь все записи будут делаться только на украинском языке, а русский язык из документа исчезает.

Что это означает для тех, кто уже имеет старые паспорта, и останутся ли паспорта такого образца в силе, объяснил "Телеграф".

Согласно постановлению на официальном сайте ВРУ, теперь все записи в таких документах будут делаться только на украинском языке — дублирование на русском запрещено.

Хотя паспорта-книжечки в Украине перестали выдаваться еще в 2016 году, их можно оформить в исключительных случаях по решению суда. Теперь такие документы тоже будут только на украинском языке.

Граждане, уже имеющие паспорта с русским текстом, волноваться не должны. Если срок замены на ID-карту еще не наступил, старые документы остаются действительными и можно использовать их без ограничений.

