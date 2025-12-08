Укр

Машинисты метро не всегда идут ночевать домой. Где на самом деле спят работники (видео)

Татьяна Крутякова
Читати українською
Новость обновлена 08 декабря 2025, 14:17
Киевское метро. Фото Коллаж "Телеграфа"

У работников метро есть смены, когда можно несколько часов отдохнуть

В Киевском метро машинисты работают фактически круглосуточно, хотя движение поездов происходит с 5:00 до 23:00. В этом временном промежутке они не только закрывают рабочую смену подвижного состава, но и отдыхают.

Об этом рассказал один из машинистов метро. По его словам, обычно на ночь остаются работники, которые работают до последнего поезда, то есть до 23:30 и позже, и первыми начинают движение утром в 4:30-5:00.

Мужчина на видео показал комнаты отдыха и условия, в которых машинисты проводят время вне поезда. В общей сложности есть где-то 20 комнат для сна и отдыха. В каждой по две кровати, но обычно машинистов селят по одному. Также есть ванная комната, уборная и комната для приема пищи. Последняя имеет чайник, маленький холодильник и микроволновку.

На вид все комнаты чистые, аккуратные, хотя и без современного ремонта. Машинист отмечает, что, учитывая, что на отдых в ночную смену остается где-то 4 часа, достаточно удобно иметь комнату, где можно поспать пару часов и при этом не ехать домой. Ведь после 00:00, когда машинист свободен, ему трудно будет добраться домой, а потом еще и на 4 утра на работу.

Где ночуют машинисты метро
Ванная комната для машинистов метро
Где ночуют машинисты метро
Комната для приема пищи
Где ночуют машинисты метро
Кровать для отдыха

Заметим, что работа машиниста заключается не только в том, чтобы возить людей. Он в конце смены ставит поезда в депо, на что нужно время, так же и с утра. Вот поэтому в депо есть такие комнаты отдыха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем на самом деле пахнет метро и почему оно обладает таким специфическим ароматом.

