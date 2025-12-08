Машинисты метро не всегда идут ночевать домой. Где на самом деле спят работники (видео)

У работников метро есть смены, когда можно несколько часов отдохнуть

В Киевском метро машинисты работают фактически круглосуточно, хотя движение поездов происходит с 5:00 до 23:00. В этом временном промежутке они не только закрывают рабочую смену подвижного состава, но и отдыхают.

Об этом рассказал один из машинистов метро. По его словам, обычно на ночь остаются работники, которые работают до последнего поезда, то есть до 23:30 и позже, и первыми начинают движение утром в 4:30-5:00.

Мужчина на видео показал комнаты отдыха и условия, в которых машинисты проводят время вне поезда. В общей сложности есть где-то 20 комнат для сна и отдыха. В каждой по две кровати, но обычно машинистов селят по одному. Также есть ванная комната, уборная и комната для приема пищи. Последняя имеет чайник, маленький холодильник и микроволновку.

На вид все комнаты чистые, аккуратные, хотя и без современного ремонта. Машинист отмечает, что, учитывая, что на отдых в ночную смену остается где-то 4 часа, достаточно удобно иметь комнату, где можно поспать пару часов и при этом не ехать домой. Ведь после 00:00, когда машинист свободен, ему трудно будет добраться домой, а потом еще и на 4 утра на работу.

Ванная комната для машинистов метро

Комната для приема пищи

Кровать для отдыха

Заметим, что работа машиниста заключается не только в том, чтобы возить людей. Он в конце смены ставит поезда в депо, на что нужно время, так же и с утра. Вот поэтому в депо есть такие комнаты отдыха.

