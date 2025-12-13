Не простая случайность? Почему на клавиатуре на буквах А и О есть черточки

Эти выпуклости имеют особую функцию

Многие люди ежедневно используют клавиатуру на компьютере или ноутбуке для набора текста. Однако достаточно небольшое количество пользователей обращало внимание на странные черточки у определенных букв.

"Телеграф" расскажет, зачем на клавиатуре эти небольшие бугорки на буквах F(А) и J(О). Заметим, что у большинства моделей это именно черточки, но встречаются и точки.

Едва заметные выпуклости на клавиатуре – это тактильные маркеры. Они помогают правильно разместить руки на клавиатуре, несмотря на клавиши. Ведь для быстрой печати важно правильно держать ладони, чтобы каждая из рук отвечала за свою часть клавиатуры.

Черточки на клавиатуре

Именно поэтому для двух главных пальцев сделали маркеры, именно на клавишу А и О следует класть указательные пальцы. Люди, которые часто пользуются клавиатурой, уже даже не чувствуют бугорков на этих клавишах, однако мозг их воспринимает. Благодаря этим тактильным сигналам нервная система запоминает буквы, что позволяет печатать, несмотря на клавиатуру.

Кроме того, черточки на клавишах F(А) и J(О) снижают нагрузку на руку, ведь обеспечивают правильное положение кистей. К слову, найти клавиатуру без этих бугорков почти невозможно, ведь они по умолчанию есть на всех моделях.

