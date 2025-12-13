Не проста випадковість? Чому на клавіатурі на буквах А та О є рисочки

Ці опуклості мають особливу функцію

Чимало людей щодня використовують клавіатуру на комп'ютері чи ноутбуці для набирання тексту. Проте досить невелика кількість користувачів звертала увагу на дивні рисочки біля певних букв.

"Телеграф" розповість, навіщо на клавіатурі є невеликі горбики на буквах F (А) і J (О). Зауважимо, що у більшості моделей це саме рисочки, але зустрічаються й крапки.

Ледь помітні опуклості на клавіатурі — це тактильні маркери. Вони допомагають правильно розташувати руки на клавіатурі, не дивлячись на клавіші. Адже для швидкого друкування важливо правильно тримати долоні, аби кожна з рук відповідала за свою частину клавіатури.

Рисочки на клавіатурі

Саме тому для двох найголовніших пальців зробили маркери, саме на клавішу А та О слід класти вказівні пальці. Люди, які часто користуються клавіатурою вже навіть не відчувають горбиків на цих клавішах, однак мозок їх сприймає. Завдяки цим тактильним сигналам нервова система запам'ятовує букви, що дозволяє друкувати не дивлячись на клавіатуру.

Окрім того, рисочки на клавішах F (А) і J (О) знижують навантаження на руку, адже забезпечують правильне положення кистей. До слова, знайти клавіатуру без цих горбиків майже не можливо, адже вони за замовчування є на усіх моделях.

