Там живут только кошки? В Украине есть село с пушистым названием, которое можно обойти за 10 минут

По количеству населения село достаточно большое, но не по площади

Когда впервые слышишь название этого населенного пункта, кажется, что речь пойдет не о карте Украины, а о чем-то домашнем и милом. Это село не кричит о себе туристическими слоганами, но там стоит остановиться — она скрывает больше, чем кажется на первый взгляд.

Речь идет о селе Коты, расположенном в Яворовском районе Львовской области. Оно было основано до 1895 года, а по состоянию на 2025 год там официально зарегистрировано 870 человек. Площадь населенного пункта — 0,909 квадратных метров.

Откуда произошло название села, доподлинно не известно. Однако есть информация о том, что первым его жителем был хозяин по фамилии Кот, поэтому вероятно, оно названо в его честь. Самые распространенные фамилии жителей – Кот, Базюк, Белецкий, Калитяк, Мацелюх, Перун, Фитель, Хлян.

Церковь Собора Святого Иоанна Крестителя в селе Коты. Фото: Википедия

В послевоенные десятилетия село жило в условиях коллективизации, после восстановления независимости Украины пережило трансформацию. Отток молодежи, сворачивание колхозной системы.

В селе и поблизости есть мемориалы и памятные знаки — например, мемориал "Борцам за свободу Украины". Местное кладбище, часовни и следы старых хозяйств рассказывают свою историю поколений. Как и во многих селах Галичины, в Котах сохраняются локальные традиции — молитва к местным праздникам, семейные обряды, помощь соседям во время жатвы и сбора урожая.

Мемориал "Борцам за свободу Украины" в селе Коты. Фото: Википедия

