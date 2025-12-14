Рус

Там живуть лише коти? В Україні є село з пухнастою назвою, яке можна обійти за 10 хвилин

Наталія Дума
14 грудня 2025
Рудий кіт. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За кількістю населення село досить велике, але не за площею

Коли вперше чуєш назву цього населеного пункту, здається, що мова піде не про карту України, а щось домашнє і миле. Це село не кричить про себе туристичними слоганами, але там варто зупинитися — воно приховує більше, ніж здається на перший погляд.

Йдеться про село Коти, яке розташовано у Яворівському районі Львівської області. Воно було засноване до 1895-го року, а станом на 2025 рік там офіційно зареєстровано 870 людей. Площа населеного пункту — 0,909 метрів квадратних.

Звідки пішла назва села, достеменно не відомо. Однак є інформація про те, що першим його жителем був господар, на прізвище Кіт, тому імовірно, воно назване на його честь. Найпоширеніші прізвища мешканців — Кіт, Базюк, Білецький, Калитяк, Мацелюх, Перун, Фітель, Хлян.

Церква Собора Святого Іоанна Хрестителя у селі Коти
Церква Собора Святого Іоанна Хрестителя у селі Коти. Фото: Вікіпедія

У післявоєнні десятиліття село жило в умовах колективізації, після відновлення незалежності України — пережило трансформацію. Відтік молоді, згортання колгоспної системи тощо.

У селі і поблизу є меморіали й пам’ятні знаки — наприклад, меморіал "Борцям за волю України". Місцеве кладовище, каплички та сліди старих господарств також розповідають свою історію поколінь. Як і в багатьох селах Галичини, у Котах зберігаються локальні традиції: молитва до місцевих свят, сімейні обряди, допомога сусідам під час жнив і збору врожаю.

Село Коти Львівська область
Меморіал "Борцям за волю України" у селі Коти. Фото: Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав про "носате" село в Україні, де живе менше людей, ніж вміщає ліфт. Вся територія цього населеного пункту — менше одного кілометра квадратного.

