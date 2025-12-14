Там живуть лише коти? В Україні є село з пухнастою назвою, яке можна обійти за 10 хвилин

За кількістю населення село досить велике, але не за площею

Коли вперше чуєш назву цього населеного пункту, здається, що мова піде не про карту України, а щось домашнє і миле. Це село не кричить про себе туристичними слоганами, але там варто зупинитися — воно приховує більше, ніж здається на перший погляд.

Йдеться про село Коти, яке розташовано у Яворівському районі Львівської області. Воно було засноване до 1895-го року, а станом на 2025 рік там офіційно зареєстровано 870 людей. Площа населеного пункту — 0,909 метрів квадратних.

Звідки пішла назва села, достеменно не відомо. Однак є інформація про те, що першим його жителем був господар, на прізвище Кіт, тому імовірно, воно назване на його честь. Найпоширеніші прізвища мешканців — Кіт, Базюк, Білецький, Калитяк, Мацелюх, Перун, Фітель, Хлян.

Церква Собора Святого Іоанна Хрестителя у селі Коти. Фото: Вікіпедія

У післявоєнні десятиліття село жило в умовах колективізації, після відновлення незалежності України — пережило трансформацію. Відтік молоді, згортання колгоспної системи тощо.

У селі і поблизу є меморіали й пам’ятні знаки — наприклад, меморіал "Борцям за волю України". Місцеве кладовище, каплички та сліди старих господарств також розповідають свою історію поколінь. Як і в багатьох селах Галичини, у Котах зберігаються локальні традиції: молитва до місцевих свят, сімейні обряди, допомога сусідам під час жнив і збору врожаю.

Меморіал "Борцям за волю України" у селі Коти. Фото: Вікіпедія

