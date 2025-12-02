Война не закончится никогда? Что может приблизить мир в Украину, рассказал Елизаров

Военный сравнил Украину с Израилем и призвал к переменам

Командир БПЛА-подразделения Нацгвардии Украины Lasar’s Group Павел Елизаров во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, когда закончится острая фаза войны в Украине и что для этого нужно сделать. По словам военного, война в Украине будет длиться очень долго, но есть весомый фактор, который расслабляет украинцев.

"У нашего общества есть три большие мечты. Первая — чтобы Путин (глава России — ред.) умер; вторая — чтобы Украине дали такое оружие, которым она сотрет Россию с лица Земли; третья — подписание настоящего мирного соглашения", — говорит Елизаров.

По его словам, сейчас очень много разговоров о завершении войны и быстром мире, и они демотивируют всех: военных, политиков и общество. Командир считает, что фактически окончания войны и полного мира ждать еще долго. Обществу уже сейчас нужно привыкать к мысли, что Украина — это почти Израиль, она всегда будет жить рядом с врагом. В этом ключе все должны работать и изменять военные структуры, общественные и т.д.

"У нас не должно быть два народа: один в ресторанах, другой в окопах. Украинцы должны быть едины. Должны быть четкие сроки службы, ротация, увольнение военный. Не так, что кто-то уже три года на фронте, а кто-то по ресторанам ходит", — говорит военный.

Отвечая на вопрос, когда закончится горячая фаза войны, Елизаров сказал: "Это зависит от того, насколько мы нанесем россиянам непоправимый вред. Нам нужно сфокусироваться на уничтожении тех "гастарбайтеров", которых привезли на фронт, чтобы этот "заработок" стал не выгодным. ВСУ нужно максимально быстро их переработать".

Командир добавляет, что только после сильного ослабления арии России возможно затихание горячей фазы на фронте, но до настоящего мира будет далеко. Поэтому здесь Украина должна учиться на примере Израиля и формировать сильную армию всегда, не забывать о технологиях.

