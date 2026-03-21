Правда о меде: как долго он остается съедобным

Люди спорят уже веками: может ли мед испортиться, или он действительно "вечный"?

Ведь археологи находили баночки с медом в египетских гробницах, которым более 3000 лет — и что удивительно, они оставались съедобными. Почему так происходило рассказали на threads-странице "culinary_academy_ru".

По словам автора сообщения, секрет кроется в уникальном составе этого продукта: низкое содержание воды, кислая среда и ферменты, которые пчелы добавляют во время производства, создают природный антисептик, защищающий мед от бактерий и плесени. То есть, если мед хранить правильно – в сухой, плотно закрытой банке, он может оставаться вкусным и безопасным для потребления десятилетиями.

"мед – единственный продукт который не портится. вообще. никогда. археологи нашли мед в египетских гробницах, ему было 3000+ лет – и он был съедобен.

почему? три причины:

– очень мало воды (до 18%) – бактериям негде жить

– кислый pH (~3.9) – ингибирует микроорганизмы

– пчелы добавляют фермент производящий микроколичества перекиси водорода – природный антисептик", — говорится в сообщении.

Однако, отмечает автор, есть нюанс, который часто губит даже самых опытных: если брать мед мокрой ложкой или оставлять банку открытой, он впитывает влагу из воздуха и начинает бродить. Тогда уже не помогут ни древние рецепты, ни химические свойства – продукт потеряет вкус и запах. Поэтому простое правило хранения – сухая ложка и герметичная банка – спасает ситуацию.

Таким образом, мед — один из немногих продуктов, практически не имеющий срока годности, но только при правильной осторожности. Он остается не только символом сладости и здоровья, но и настоящей съедобной историей, пережившей тысячелетие. Даже сегодня, открывая баночку меда, можно почувствовать эту удивительную связь времени и природы.