Правда про мед: як довго він залишається їстівним

Люди сперечаються вже століттями: чи може мед зіпсуватися, чи він справді "вічний"?

Адже археологи знаходили баночки з медом у єгипетських гробницях, яким понад 3000 років — і, що дивовижно, вони залишалися їстівними. Чому так відбувалося розповіли на threads-сторінці "culinary_academy_ua".

За словами авторки допису, секрет криється в унікальному складі цього продукту: низький вміст води, кисле середовище та ферменти, які бджоли додають під час виробництва, створюють природний антисептик, який захищає мед від бактерій і цвілі. Тобто, якщо мед зберігати правильно — у сухій, щільно закритій банці, він може залишатися смачним і безпечним для споживання десятиліттями.

"мед – єдиний продукт який не псується. взагалі. ніколи. археологи знайшли мед в єгипетських гробницях, йому було 3000+ років – і він був їстівний.

чому? три причини:

– дуже мало води (до 18%) – бактеріям нема де жити

– кислий pH (~3.9) – пригнічує мікроорганізми

– бджоли додають фермент який виробляє мікрокількості перекису водню – природний антисептик", — йдеться у повідомленні.

Проте, зазначає авторка, є нюанс, який часто губить навіть найдосвідченіших: якщо брати мед мокрою ложкою або залишати банку відкритою, він вбирає вологу з повітря і починає бродити. Тоді вже не допоможуть ні стародавні рецепти, ні хімічні властивості — продукт втратить смак і запах. Тому просте правило зберігання — суха ложка і герметична банка — рятує ситуацію.

Таким чином, мед — один із небагатьох продуктів, який практично не має терміну придатності, але тільки за умови правильної обережності. Він залишається не лише символом солодощі та здоров’я, а й справжньою їстівною історією, що пережила тисячоліття. Навіть сьогодні, відкриваючи баночку меду, можна відчути цей дивовижний зв’язок часу і природи.