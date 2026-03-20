Почему люди покупают гораздо больше, когда продавца нет рядом: интересный ответ маркетолога

Супермаркеты используют разные приемы, чтобы покупатели оставались в магазине дольше и покупали больше товаров. Формат самообслуживания также влияет на поведение людей, и этому есть простое объяснение.

Как отмечает эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук, главная особенность этого формата – отсутствие постоянного посредника между товаром и покупателем, что и стало основной причиной роста продаж. Именно это открытие было сделано еще во время появления первых супермаркетов в США.

Кроме того, на поведение покупателей в супермаркете влияет и музыка, как ранее отмечал эксперт. Медленный темп и спокойная атмосфера заставляют людей подольше оставаться в магазине и внимательнее рассматривать товары. В результате посетители чаще добавляют в корзину больше позиций, что повышает средний чек и увеличивает продажи. Такой подход уже давно используется в розничной торговле.

