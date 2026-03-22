Изысканный синий цвет гарантирован: как покрасить яйца к Пасхе с помощью одного ингредиента

Все очень просто – нарезать, сварить и оставить в отваре на ночь

Пасха в Украине — время активной подготовки, когда хозяйки традиционно пекут паски и красят яйца. Однако сегодня все больше людей отказываются от химических красителей и ищут простые натуральные способы, дающие не менее яркий результат.

Украинка в соцсети Threads поделилась простым способом, как покрасить яйца в насыщенный синий оттенок естественным путем. Для этого понадобятся только доступные ингредиенты: синяя капуста, соль (1 столовая ложка) и уксус (2 столовых ложки).

Процесс простой: яйца нужно отварить вместе с синей капустой в течение примерно 10 минут. После этого их следует оставить в полученном отваре настаиваться на 10–12 часов. Благодаря природным свойствам капусты яйца приобретают глубокий синий цвет.

Такой способ не только безопасен, но и позволяет создать оригинальные пасхальные украшения.

