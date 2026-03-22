Вишуканий синій колір гарантовано: як пофарбувати яйця до Великодня за допомогою одного інгредієнта

Все дуже просто — нарізати, зварити й залишити у відварі на ніч

Великдень в Україні — це час активної підготовки, коли господині традиційно печуть паски та фарбують яйця. Однак сьогодні все більше людей відмовляються від хімічних барвників і шукають прості натуральні способи, які дають не менш яскравий результат.

Українка у соцмережі Threads поділилася простим способом, як пофарбувати яйця у насичений синій відтінок природним шляхом. Для цього знадобляться лише доступні інгредієнти: синя капуста, сіль (1 столова ложка) та оцет (2 столові ложки).

Процес доволі простий: яйця потрібно відварити разом із синьою капустою протягом приблизно 10 хвилин. Після цього їх слід залишити в отриманому відварі настоюватися на 10-12 годин. Завдяки природним властивостям капусти яйця набувають глибокого синього кольору.

Такий спосіб не лише безпечний, а й дозволяє створити оригінальні великодні окраси.

