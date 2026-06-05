"Он с нашей планеты"? В Карпах заметили уникальное чудо природы (фото)

Такой вид в природе встречается исключительно в Карпатских горах

Карпаты разнообразны своей флорой и фауной и встретить в этих местах можно самых необычных создай, котореы будто не с нашей планеты. Одним из таких легко можно назвать карпатского синюка или, как его еще называют, синего слизня.

Фотографиями соответствующей удивительной находки поделился в социальной сети Threads пользователь Андрей Левчук. Он отметил, что этот слизень является эндемиком Карпатских гор в Восточной Европе. То есть относится к видам, которые в дикой природе встречаются исключительно в Карпатских горах и больше нигде на Земле.

Ареал вида охватывает территорию Румынии, Чехии (только Моравия), юга Польши, Словакии и Украины.

Синюк карпатский. Фото: Threads

Синюк карпатский. Фото: Threads

Синюк карпатский. Фото: Threads

В комментариях под фотографиями пользователи отмечают неземную красоту слизня и делятся своими фотографиями синего слизняка.

"Инопланетный"

"Они невероятные"

"Это точно с нашей планеты?"

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Синий слизень — что о нем известно

Это вид наземных стебельчатоглазых брюхоногих моллюсков из семейства Limacidae. Единственный представитель рода Bielzia.

В вытянутом состоянии слизень достигает длины от 10 до 14 см. Тело слизня синего, малахитово-зелёного или фиолетово-чёрного цвета. Молодь светло-коричневого окраса с тёмными боковыми полосками.

Обитает на земле хвойных, лиственных и смешанных лесов в Карпатах на высоте до 2000 м над уровнем моря. В течение дня слизни прячутся под корой и в пнях. Ночью они становятся активными.

Синюк карпатский. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно встретить самую большую и ядовитую змею в Украине.