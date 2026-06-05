"Он с нашей планеты"? В Карпах заметили уникальное чудо природы (фото)
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Такой вид в природе встречается исключительно в Карпатских горах
Карпаты разнообразны своей флорой и фауной и встретить в этих местах можно самых необычных создай, котореы будто не с нашей планеты. Одним из таких легко можно назвать карпатского синюка или, как его еще называют, синего слизня.
Фотографиями соответствующей удивительной находки поделился в социальной сети Threads пользователь Андрей Левчук. Он отметил, что этот слизень является эндемиком Карпатских гор в Восточной Европе. То есть относится к видам, которые в дикой природе встречаются исключительно в Карпатских горах и больше нигде на Земле.
Ареал вида охватывает территорию Румынии, Чехии (только Моравия), юга Польши, Словакии и Украины.
В комментариях под фотографиями пользователи отмечают неземную красоту слизня и делятся своими фотографиями синего слизняка.
- "Инопланетный"
- "Они невероятные"
- "Это точно с нашей планеты?"
Синий слизень — что о нем известно
Это вид наземных стебельчатоглазых брюхоногих моллюсков из семейства Limacidae. Единственный представитель рода Bielzia.
В вытянутом состоянии слизень достигает длины от 10 до 14 см. Тело слизня синего, малахитово-зелёного или фиолетово-чёрного цвета. Молодь светло-коричневого окраса с тёмными боковыми полосками.
Обитает на земле хвойных, лиственных и смешанных лесов в Карпатах на высоте до 2000 м над уровнем моря. В течение дня слизни прячутся под корой и в пнях. Ночью они становятся активными.
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