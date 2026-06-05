Покупатель против "АТБ": что делать, если супермаркет "почистил" камеру хранения с вашим имуществом
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Специалисты рассказали, как действовать
Покупатели иногда оставляют вещи в камерах хранения супермаркетов и забирают их не сразу. Но если вещи пропадают, возникает вопрос: имел ли магазин право их утилизировать и кто за это отвечает.
Украинка обратилась к юристам на ресурсе "Юристи.UA" после неприятного инцидента в одном из магазинов "АТБ". Она рассказала, что оставила свои вещи в камере хранения примерно на 7–9 дней, а когда вернулась — их уже не было. В магазине объяснили, что вещи якобы утилизировали.
По словам женщины, среди вещей были рюкзак, спортивная одежда, кроссовки и другое личное снаряжение. Она обратилась за советом, чтобы понять, законны ли действия магазина и как действовать дальше.
Юрист Вячеслав Кирда пояснил, что оставление вещей в камере хранения фактически означает заключение договора хранения. В таком случае магазин несет ответственность за имущество, принятое на хранение. Даже если во внутренних правилах предусмотрены ограниченные сроки, просто выбросить вещи без официальной процедуры и документов нельзя.
Специалист подчеркнул, что устные объяснения сотрудников об утилизации не являются доказательством правомерности таких действий. Процесс списания или уничтожения имущества должен быть оформлен документально.
В подобных случаях юрист советует обратиться к администрации магазина с письменным запросом, потребовать объяснения и подтверждающие документы, а также компенсацию стоимости вещей. Если ответ не будет получен, покупатель имеет право обратиться в контролирующие органы.
Другой специалист, в частности юрист Владислав Дерий, добавил, что в таком случае также нужно обращаться в суд.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли покупатель воспользоваться туалетом в "АТБ".