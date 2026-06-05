Очередной скандальный поворот в деле Юлии Тимошенко: дело хотят отдать "ручным" судьям, на которых у НАБУ есть компромат, – эксперт

Отсутствие реальных доказательств в деле Юлии Тимошенко и его очевидная сфабрикованность заставляют заказчиков преследования лидера "Батькивщины", как когда-то делал и Янукович, предпринимать новые попытки назначить "нужных" судей для рассмотрения ее дела по существу. Судей, которые вынесут приговор вопреки закону, фактам и выводам экспертиз, пишет со ссылкой на собственные источники эксперт Тарас Загородний, ранее уже предупреждавший о плане антикоррупционеров назначить Юлии Тимошенко подконтрольных судей Михайленко, Мойсика и Хамзина.

Не сумев в очередной раз сфальсифицировать автораспределение, как это было с назначением скандального судьи Дубаса, и получив по делу Юлии Тимошенко судью, независимого от НАБУ и САП, прокурор САП пытается противозаконно применить отвод независимого от них судьи Олега Ткаченко еще до начала судебных заседаний. И уже подал ходатайство о его отводе.

Антикоррупционная прокуратура любой ценой стремится, чтобы дело Юлии Тимошенко досталось троице: Михайленко, Мойсик, Хамзин, которые полностью подконтрольны НАБУ и готовы вынести любой, даже очевидно неправосудный, приговор.

Напомним, сфальсифицированность единственного доказательства по делу Тимошенко – аудиозаписи разговора – уже доказали несколько украинских и международных экспертиз.

О признаках политически мотивированного преследования в деле лидера "Батькивщины" заявила и Харьковская правозащитная группа. Ее специалисты выявили ряд недопустимых нарушений закона со стороны НАБУ, САП и ВАКС, что является очевидным основанием для усиленного мониторинга дела Тимошенко со стороны международных и отечественных правозащитников.

Европейские чиновники также проводят особо подробный мониторинг судебного процесса над экс-премьером. В частности, в Европарламенте возмутились тем, что следствие лишило защитников Тимошенко доступа к аудиофайлу записанного разговора для проведения независимой экспертизы. В то же время в Парламентской ассамблее Совета Европы выразили обеспокоенность по поводу возможного монтажа аудиозаписи разговора и настаивают на проведении независимого анализа.

Необходимость беспристрастной оценки аудиозаписи обусловлена еще и информацией о том, что Национальное антикоррупционное бюро проводило экспертизу записи разговора на российском софте с помощью российского программного комплекса той же компании, которая обслуживает ФСБ РФ, Минобороны РФ, Газпром и т.д.