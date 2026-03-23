Остались считанные дни: когда точно в Украине переводят часы на летнее время

Елена Руденко
Не все рады "украденному" часу сна Новость обновлена 23 марта 2026, 09:31
Не все рады "украденному" часу сна.

Практика перехода на сезонное время существует с 1981 года

Уже на этой неделе Украина переходит на летнее время. В ночь на воскресенье, 29 марта, украинцы должны перевести часы на один час вперед.

"Телеграф" рассказывает о переходе на летнее время 2026. Несмотря на многочисленные обсуждения и планы отменить перевод часов в Украине, никаких решений не принято. Поэтому дважды в год происходит переход на сезонное время: в последнее воскресенье октября — на зимнее, и в последнее воскресенье марта — на летнее.

В 2026 году на летнее время Украина переходит в ночь с 28 на 29 марта. В 3:00 29 марта стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Когда Украина переходит на летнее время

Поэтому сутки 29 марта фактически станут короче на один час, украинцы будут спать меньше. В то же время с воскресенья световой день станет длиннее — темнеть будет позже на час.

Перевод часов в Украине

Переход на сезонное время давно хотят отменить

В обществе и Верховной Раде уже давно ведутся споры о целесообразности перехода на сезонное время. В Украине это делают с 1981 года, когда мы были в составе СССР. После обретения независимости Кабинет Министров решил продолжить эту практику.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, предусматривавший фиксацию в Украине единого "киевского" времени (UTC+2) на постоянной основе. То есть документ предусматривал отказ от перевода часов дважды в год.

Однако законопроект так и не подписал президент Украины Владимир Зеленский, он остался "подвешенным в воздухе". Таким образом, переход на зимнее и летнее время продолжается.

