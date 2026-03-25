Вы точно делали это неправильно: как на самом деле нужно разбивать яйца перед приготовлением

Мария Швец
Разбивание яиц. Фото instagram.com

Эти советы вам понадобятся

Приготовление завтрака часто кажется рутинным процессом, но даже в таких, казалось бы, простых вещах, как разбивание яиц, можно допустить ошибку. Классический совет многих кулинаров сегодня пересмотрели: разбивать яйца о край сковородки — не лучшая идея. Об этом говорится на threads-странице "culinary_academy_ua".

Так, специалисты отмечают, что удар о острый край посуды часто приводит к тому, что мелкие обломки скорлупы попадают непосредственно в пищу. Что делать? Совет прост: выбирайте плоскую поверхность – стол или кухонную доску.

Техника тоже имеет значение. Один четкий удар по середине яйца обеспечивает равномерный треск скорлупы. Благодаря этому вы не только защищаете свою яичницу от нежелательных крошек, но и экономите время на "улавливании" скорлупы после разбивания.

