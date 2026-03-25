Ви точно робили це неправильно: як насправді потрібно розбивати яйця перед приготуванням
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці поради вам знадобляться
Приготування сніданку часто здається рутинним процесом, але навіть у таких, здавалося б, простих речах, як розбивання яєць, можна допустити помилки. Класична порада багатьох кулінарів сьогодні зазнала перегляду: розбивати яйця об край сковорідки — не найкраща ідея. Про це йдеться на threads-сторінці "culinary_academy_ua".
Так, фахівці зазначають, що удар об гострий край посуду часто призводить до того, що дрібні уламки шкаралупи потрапляють безпосередньо в їжу. Що робити? Порада проста: обирайте плоску поверхню — стіл або кухонну дошку.
Техніка також має значення. Один чіткий удар по середині яйця забезпечує рівномірне тріскання шкаралупи. Завдяки цьому ви не лише захищаєте свою яєчню від небажаних крихт, а й економите час на "уловлювання" шкаралупи після розбивання.