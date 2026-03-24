Передышка будет недолгой: эксперт сказал, когда графики отключений вернутся осенью

Кратковременная передышка в графиках отключений электроэнергии может оказаться недолгой. По прогнозам экспертов, уже осенью Украина может вновь вернуться к ограничениям потребления электроэнергии.

Как отметил в блиц-интервью для "Телеграфа" доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США) Андриан Прокип, сентябрь и, вероятно, начало октября могут пройти без значительных отключений. В то же время, ситуация может измениться уже в ноябре и декабре.

По его словам, без серьезных поражений энергетических объектов теоретически возможно, что апрель тоже пройдет без графиков отключений. Однако это оптимистичный сценарий, требующий стабильной работы энергосистемы и отсутствия новых кризисных факторов.

Почему усилили графики отключений по Украине

Рост количества отключений электроэнергии в Украине обусловлен комплексом факторов. Как объясняют эксперты глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра и энергетический эксперт Станислав Игнатьев, на ситуацию влияют погодные условия, повышенное потребление, ремонт энергоблоков атомных станций и сокращение импорта электроэнергии.

Голиздра отмечает, что дополнительное давление создает пасмурная погода, уменьшающая эффективность солнечной генерации. Также два атомных энергоблока были выведены в ремонт раньше, чем планировалось. По словам эксперта, это могло быть сделано для подготовки к периоду пикового потребления, однако сроки восстановления будут зависеть от многих факторов, в частности, погодных условий и ситуации безопасности.

Игнатьев добавляет, что дефицит усиливается из-за падения температуры, ведь даже понижение среднесуточной температуры на 1 градус приводит к росту потребления примерно на 200 МВт. В то же время из-за облачности эффективность солнечных электростанций упала до около 7% от установленной мощности. Дополнительным фактором стало сокращение импорта электроэнергии: Венгрия прекратила поставки, а Словакия разорвала соглашение об аварийной помощи, что в сумме лишило систему до 1,6 ГВт мощности.

Причины ужесточения графиков отключения света в Украине. Инфографика: "Телеграф"

