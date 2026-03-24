Перепочинок буде нетривалим: експерт повідомив, коли графіки відключень повернуться восени

Коротка пауза у графіках відключень електроенергії може виявитися нетривалою. За прогнозами експертів, вже восени Україна знову може повернутися до обмежень споживання електроенергії.

Як зазначив у бліц-інтерв’ю для "Телеграфу" доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США) Андріан Прокіп, вересень і, ймовірно, початок жовтня можуть пройти без значних відключень. Водночас ситуація може змінитися вже в листопаді та грудні.

За його словами, без серйозних уражень енергетичних об’єктів теоретично можливо, що квітень також пройде без графіків відключень. Проте це оптимістичний сценарій, який потребує стабільної роботи енергосистеми та відсутності нових кризових факторів.

Чому посилили графіки відключень по Україні

Зростання кількості відключень електроенергії в Україні зумовлене комплексом факторів. Як пояснюють експерти голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра та енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, на ситуацію впливають погодні умови, підвищене споживання, ремонт енергоблоків атомних станцій та скорочення імпорту електроенергії.

Голіздра зазначає, що додатковий тиск створює похмура погода, яка зменшує ефективність сонячної генерації. Також два атомні енергоблоки були виведені в ремонт раніше, ніж планувалося. За словами експерта, це могло бути зроблено для підготовки до періоду пікового споживання, однак терміни відновлення залежатимуть від багатьох чинників, зокрема погодних умов та безпекової ситуації.

Ігнатьєв додає, що дефіцит посилюється через падіння температури, адже навіть зниження середньодобової температури на 1 градус призводить до зростання споживання приблизно на 200 МВт. Водночас через хмарність ефективність сонячних електростанцій впала до близько 7% від встановленої потужності. Додатковим фактором стало скорочення імпорту електроенергії: Угорщина припинила постачання, а Словаччина розірвала угоду про аварійну допомогу, що в сумі позбавило систему до 1,6 ГВт потужності.

Причини посилення графіків відключення світла в Україні.

