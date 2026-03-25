Более 1000 гривен за килограмм: что нам продают вместо "генеральского" сала и как его отличить

Разница в цене очень значительна

"Генеральское" сало часто можно увидеть на полках магазинов с заметно более высоким ценником, чем у обычного сала — и это вызывает вопрос, почему оно стоит так дорого и что делает его особенным.

"Генеральское" сало, известное также как сало с прорезью, считается деликатесом и стоит значительно дороже обычных видов. Его высокая цена объясняется сразу несколькими факторами – от ограниченного количества продукта до особенностей производства, как объясняет "Телеграф".

Почему оно дорого

Прежде всего это нишевый товар. "Генеральское" сало получают из нижней части туши — подбрюшны, где сочетаются мясные слои и жир. По информации AgroPortal.ua, из одной свиньи можно получить только 1-2 килограмма такого продукта, что делает его достаточно редким.

Вид "генеральского" сала. Фото: shuba

Важную роль играет и процесс выращивания. Для получения качественного сала нужны специальные сальные породы свиней, которых содержат дольше обычных — около 10-12 месяцев, как ранее объяснял аналитик мясного рынка Николай Бабенко для "Телеграфа". За это время формируется нужная толщина прослойки. В промышленных условиях животных обычно выращивают гораздо быстрее — за 5-6 месяцев, поэтому "генеральское" сало в основном производят в частных хозяйствах.

Дополнительно на стоимость влияет дефицит сырья. Из-за роста цен на корма, энергоносители и последствия войны поголовье свиней в частном секторе уменьшается, что сокращает предложение такого продукта на рынке.

Не менее важны и расходы на содержание постоянно растущих животных. В итоге это сформировывает высшую себестоимость.

Для сравнения, цены на сало таковы:

Домашнее сало в марте стоит в среднем 272 грн, а соленое – 221,29 грн.

Средние цены на сало. Фото: Минфин

Вместе с тем, "генеральское" сало сейчас в украинских магазинах стоит от почти 630 до 1100 гривен. Местами действуют скидки.

Сколько стоит "генеральское" сало в магазинах Фото: скриншот с Google

Как отличить

"Генеральское" сало отличается от обычного прежде всего внешним видом и структурой. Это нижняя часть туши с отчетливыми прослойками мяса – именно сочетание жира и мясных слоев является его главным признаком. Обычно сало обычно имеет более однородную текстуру или минимальные мясные прослойки.

"Генеральское" сало. Фото: xmilnuk

Также следует обратить внимание на толщину: в "генеральском" сале прослойки мяса хорошо заметны и равномерно распределены, тогда как в простом продукте их может почти не быть. Цвет тоже может подсказать – качественное "генеральское" сало имеет светлый жир и насыщенный оттенок мяса.

