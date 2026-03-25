Понад 1000 гривень за кіло: що нам продають замість "генеральського" сала та як відрізнити

Різниця в ціні дуже значна

"Генеральське" сало часто можна побачити на полицях магазинів із помітно вищим цінником, ніж у звичайного сала — і це викликає питання, чому воно коштує так дорого та що робить його особливим.

"Генеральське" сало, відоме також як сало з прорізом, вважається делікатесом і коштує значно дорожче за звичайні види. Його висока ціна пояснюється одразу кількома факторами — від обмеженої кількості продукту до особливостей виробництва, як пояснює "Телеграф".

Чому воно дороге

Передусім це нішевий товар. "Генеральське" сало отримують із нижньої частини туші — підчеревка, де поєднуються м’ясні прошарки та жир. За інформацією AgroPortal.ua, з однієї свині можна отримати лише 1-2 кілограми такого продукту, що робить його досить рідкісним.

Важливу роль відіграє і процес вирощування. Для отримання якісного сала потрібні спеціальні сальні породи свиней, яких утримують довше, ніж звичайних — близько 10-12 місяців, як раніше поясняв аналітик м'ясного ринку Микола Бабенко для "Телеграфу". За цей час формується потрібна товщина прошарку. У промислових умовах тварин зазвичай вирощують значно швидше — за 5-6 місяців, тому "генеральське" сало здебільшого виробляють у приватних господарствах.

Додатково на вартість впливає дефіцит сировини. Через зростання цін на корми, енергоносії та наслідки війни поголів’я свиней у приватному секторі зменшується, що скорочує пропозицію такого продукту на ринку.

Не менш важливими є й витрати на утримання тварин, які постійно зростають. У підсумку це формує високу собівартість.

Для порівняння, ціни на сало такі:

Домашнє сало у березні коштує в середньому 272 грн, а солоне — 221,29 грн.

Разом з тим "генеральське" сало нині в українських магазинах коштує від майже 630 до 1100 гривень. Місцями діють знижки.

Як відрізнити

"Генеральське" сало відрізняється від звичайного насамперед зовнішнім виглядом і структурою. Це підчеревок із виразними прошарками м’яса — саме поєднання жиру та м’ясних шарів є його головною ознакою. Звичайне сало зазвичай має більш однорідну текстуру або мінімальні м’ясні шари.

Також варто звернути увагу на товщину: у "генеральському" салу прошарки м’яса добре помітні та рівномірно розподілені, тоді як у простому продукті їх може майже не бути. Колір теж може підказати — якісне "генеральське" сало має світлий жир і насичений відтінок м’яса.

