По-весеннему тепло, но: чего ждать киевлянам от погоды на Вербное воскресенье

Прогноз может испортить праздничное настроение

В этом году православные и грекокатолики будут праздновать Вербное воскресенье 5 апреля. Для киевлян есть хорошие новости, ведь погода будет способствовать праздничным прогулкам.

Прогноз сделали синоптики сайта "Мета. Погода". "Телеграф" расскажет подробнее.

Согласно прогнозу, день обещает быть умеренно тёплым и комфортным. Днем столбики термометров поднимутся до +13°C. Ночью ожидается около +8°C, так что утренние походы в церковь на освящение вербы будут достаточно прохладными, но без заморозков.

На графике прогноза погоды мы видим солнце, выглядывающее из-за облака. Это значит, что день не будет пасмурным – киевляне смогут насладиться солнечными лучами в течение дня. В отличие от субботы (4 апреля), где прогнозируется дождь, в воскресенье осадков не ожидается. Зонтики можно оставить дома.

Ранее "Телеграф" писал, что после аномально теплого завершения марта начало апреля в Украине ознаменуется возвращением прохлады. Синоптики предупреждали, что из-за прихода холодного атмосферного фронта с северо-запада температура воздуха ощутимо снизится. В частности, в первые дни апреля прогнозировали дожди, местами с мокрым снегом и ночные заморозки, что является типичным проявлением переменной весенней погоды.

