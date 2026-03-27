По-весняному тепло, але: чого чекати киянам від погоди на Вербну неділю

Прогноз може зіпсувати святковий настрій

Цього року православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 5 квітня. Для киян є хороші новини, адже погода сприятиме святковим прогулянкам.

Прогноз зробили синоптики сайту "Мета. Погода". "Телеграф" розповість детальніше.

Згідно з прогнозом, день обіцяє бути помірно теплим і комфортним. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13°C. Вночі очікується близько +8°C, тож ранкові походи до церкви на освячення верби будуть досить прохолодними, але без заморозків.

На графіку прогнозу погоди ми бачимо сонце, що визирає з-за хмари. Це означає, що день не буде похмурим — кияни зможуть насолодитися сонячними променями протягом дня. На відміну від суботи (4 квітня), де прогнозується дощ, у неділю опадів не передбачається. Парасольки можна залишити вдома.

Раніше "Телеграф" писав, що після аномально теплого завершення березня, початок квітня в Україні ознаменується поверненням прохолоди. Синоптики попереджали, що через прихід холодного атмосферного фронту з північного заходу, температура повітря відчутно знизиться. Зокрема, у перші дні квітня прогнозували дощі, місцями з мокрим снігом, та нічні заморозки, що є типовим проявом мінливої весняної погоди.

