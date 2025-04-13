Вербное воскресенье 2025: что строго запрещено делать в этот праздник

Соблюдайте главные традиции и запреты этого праздника

Сегодня, 13 апреля, христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье — один из важнейших церковных праздников, который знаменует вход Иисуса Христа в Иерусалим. Это переходной праздник, который отмечается ровно за неделю до Пасхи.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Вербное воскресенье — христианский праздник, который символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал его с пальмовыми ветвями, но в Украине символом праздника является верба. Считается, что освещенная верба обладает особой силой.

Что можно делать 13 апреля в Вербное воскресенье:

В этот день следует посетить церковную службу, на которой освещаются вербы, и помолиться за здоровье, благополучие и мир в доме;

В этот день важно посвятить время молитве и духовному очищению, готовясь к Страстной неделе и Пасхе;

Вербное воскресенье — день мира и примирения, поэтому можно наладить отношения с теми, с кем были ссоры, и восстановить гармонию;

Этот день подходит для того, чтобы провести его в кругу семьи, общаться с родными людьми, создавая атмосферу тепла и уюта;

Запреты и традиции Вербного воскресенья, фото: Pixabay

Что строго запрещено делать в Вербное воскресенье:

В этот день запрещено заниматься тяжелой физической работой. Праздник считается днем покоя и отдыха;

Это день мира и примирения, поэтому не рекомендуется устраивать конфликты, ругаться или обижаться на близких;

В этот день не следует устраивать громкие и шумные праздники, свадьбы или другие большие торжества, так как это не соответствует духовному настрою праздника;

В Вербное воскресенье также строго запрещено отказывать в помощи нуждающимся, в этот день важно проявлять доброту, заботу и милосердие;

"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток с Вербным воскресеньем. Не забудьте поздравить своих родных и близких.