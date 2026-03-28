Хватит на новенький iPhone? Сколько денег можно сэкономить на вкусностях к кофе

На первый взгляд, невинная привычка может сильно бить по кошельку

Многие привычки украинцев ежедневно бьют по бюджету, среди них не только поездки на такси или ежедневный кофе. Ведь к кофе часто берут фирменные сладости в кафе.

"Телеграф" расскажет, сколько в месяц тратится на сладости с кафе и что за эти деньги можно купить. Заметим, что многие не замечают этих расходов, ведь за день это небольшая сумма, а вот за месяц — совсем другое дело.

Если кофе в Украине в среднем за капучино или лате стоит где-то 50-100 грн, то сладости в разы дороже. Конечно, следует учитывать ассортимент, предпочтения и т.д. Но в среднем один десерт стоит от 50 до 300 грн. Если тратить на это деньги каждый день, то набегает большая сумма.

Но возьмем более среднее значение – три раза в неделю. Если трижды покупать себе вкусняшку к кофе в кафе, то это 150-900 грн в неделю. В месяц сумма достигает 600-3 600 грн. Конечно, то, насколько сильно это бьет по бюджету, зависит от заработка. При этом за год на вкусности в кафе можно потратить от 7 200 до 43 200 грн. И это без учета регулярного роста цен или угощения коллеги.

Что же можно купить на эти деньги

Список вариантов существенно разнится, но возьмем несколько наиболее распространенных позиций. Начнём со смартфонов iPhone, на последнюю модель iPhone 17 денег не хватит, ведь он стоит от 46 тысяч грн. Но если у вас уже есть сэкономленных 43 200, то нужно приложить только 2800 грн. Если же рассматривать 16-ю версию iPhone, то на нее хватит — цена 39 299 ₴.

Заметим, что в принципы в этот перечень может входить любая бытовая техника, которую можно купить по цене от 7 до 43 тысяч грн. Кроме того, не обязательно ограничивать себя в сладостях каждый раз, достаточно просто уменьшить их количество. К слову, то же можно сделать с кофе.

