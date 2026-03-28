Вистачить на новенький iPhone? Скільки грошей можна заощадити на смаколиках до кави

На перший погляд, невинна звичка може сильно бити по гаманцю

Чимало звичок українців щодня б'ють по гаманцю, серед них не тільки поїздки на таксі чи щоденна кава. Адже до кави часто беруть фірмові солодощі в кав'ярні.

"Телеграф" розповість, скільки на місяць витрачається на солодощі з кав'ярні та що за ці гроші можна купити. Зауважимо, що чимало людей не помічають цих витрат, адже вдень це невелика сума, а от за місяць — зовсім інша справа.

Якщо кава в Україні в середньому за капучино чи лате коштує десь 50-100 грн, то солодощі в рази дорожче. Звичайно, слід враховувати асортимент, вподобання тощо. Але в середньому один смаколик коштує від 50 до 300 грн. Якщо витрачати на це гроші щодня, то набігає неабияка сума.

Але візьмемо більш середнє значення — три рази на тиждень. Якщо тричі купляти собі смаколик до кави в кав'ярні, то це 150-900 грн на тиждень. В місяць сума сягає 600-3 600 грн. Звісно, на те, наскільки сильно це б'є по бюджету залежить від заробітку. При цьому за рік на смаколики в кав'ярні можна витратити від 7 200 до 43 200 грн. І це без врахування регулярного зростання цін чи пригощання колеги.

Скільки грошей в місяць йде на покупку смаколиків до кави

Що ж можна купити на ці гроші

Список варіантів суттєво відрізняється, але візьмемо кілька найпоширеніших позицій. Почнемо зі смартфонів iPhone, на останню модель iPhone 17 грошей не вистачить, адже він коштує від 46 тисяч грн. Але якщо у вас вже є заощаджених 43 200, то треба докласти лише 2800 грн. Якщо ж розглядати 16 версію iPhone, то на неї вистачить — ціна 39 299 ₴.

Скільки коштує iPhone 17

Скільки коштує iPhone 16

Зауважимо, що в принципів в цей перелік може входити будь-яка побутова техніка, яку можна купити за ціну від 7 до 43 тисяч грн. Окрім того, не обов'язково обмежувати себе у солодощах щоразу, достатньо просто зменшити їх кількість. До слова, те саме можна зробити з кавою.

