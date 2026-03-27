Будет ли выходной на Пасху? Календарь важных праздников и выходных на апрель 2026

Календарь праздников и выходных на апрель 2026 года

В апреле в Украине будет отмечаться один из главных христианских праздников — Пасха. Также второй месяц весны богат на памятные даты и профессиональные праздники.

Всего в апреле будет 30 дней. Из них рабочие — 22 дня и 8 дней выходных (суббота и воскресенье). В этом месяце отмечается Пасха, однако праздник не предусматривает дополнительного выходного.

Как правило, Пасха выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник. Однако из-за действия военного положения в Украине нормы КЗоТ относительно праздничных и нерабочих дней были приостановлены.

Календарь на апрель 2026

12 апреля — Пасха;

17 апреля — День пожарной охраны Украины;

26 апреля — Международный день памяти Чернобыля;

30 апреля — День пограничника Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Вербное воскресенье в 2026 году. Что в этот день категорически запрещено делать?