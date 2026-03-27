Будет ли выходной на Пасху? Календарь важных праздников и выходных на апрель 2026
Календарь праздников и выходных на апрель 2026 года
В апреле в Украине будет отмечаться один из главных христианских праздников — Пасха. Также второй месяц весны богат на памятные даты и профессиональные праздники.
"Телеграф" подготовил календарь на апрель 2026 года. Узнайте, сколько будет выходных и рабочих дней.
Всего в апреле будет 30 дней. Из них рабочие — 22 дня и 8 дней выходных (суббота и воскресенье). В этом месяце отмечается Пасха, однако праздник не предусматривает дополнительного выходного.
Как правило, Пасха выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник. Однако из-за действия военного положения в Украине нормы КЗоТ относительно праздничных и нерабочих дней были приостановлены.
Календарь на апрель 2026
- 12 апреля — Пасха;
- 17 апреля — День пожарной охраны Украины;
- 26 апреля — Международный день памяти Чернобыля;
- 30 апреля — День пограничника Украины.
