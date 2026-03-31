Почему в "АТБ" не продают на развес мясо и крупы: есть несколько простых ответов

В этом есть определенные преимущества для покупателей

В "АТБ" большинство товаров продается уже в расфасованном виде, а товаров, продаваемых на развес, таких как мясо или бакалея, значительно меньше, чем в обычных супермаркетах. Это сделано неслучайно.

Такой подход используется для более быстрого обслуживания покупателей и сокращения очередей в магазинах. Кроме того, это помогает удерживать более низкие цены за счет сокращения расходов на персонал, как пояснили в "Львовский портал".

Основные причины отсутствия многих весовых товаров:

Фасованные продукты, в частности, овощи, фрукты и крупы, быстрее проходят через кассу, потому что их не нужно взвешивать в зале. В торговых залах работает меньше персонала, поскольку отпадает потребность в фасовке и постоянном взвешивании товара. В сети также учитывают гигиену и точность веса, чтобы снизить риск ошибок и контакт с открытой продукцией.

В формате дискаунтера АТБ большинство товаров сразу поставляется в готовую упаковку. В отдельных магазинах оставляют вес для части овощей и фруктов, но основной ассортимент продается фасованным.

Пакет продуктов. Фото: Трибун

Поставщики доставляют продукцию в распределительные центры, где её распределяют по партиям для магазинов. Такой подход позволяет быстрее обновлять ассортимент и не держать большие запасы в торговых залах. В компании отмечают, что благодаря сокращению расходов на логистику и рекламу цены в сети могут быть ниже примерно на 10-15% от средних на рынке.

