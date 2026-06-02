Бесплатно не поиграешь: первая платная песочница вызвала настоящий скандал в Черновцах

Претензии горожан касаются не только стоимости посещения

В сети бушует скандал вокруг песочницы в Черновцах — ее открыли в парке Шевченко как платный аттракцион для детей. Стоимость входа 150 грн.

Песочницу открыла частная предпринимательница. Отмечает — бесплатный вход для детей, чьи родственники погибли во время войны и детей с инвалидностью, льготный (100 грн) — для детей участников боевых действий, переселенцев и многодетных семей. Сумма оплачивается один раз в день и главное не потерять браслет. Если он есть, можно заходить и выходить несколько раз.

Работает песочница с 10:00 до 21:00. В ней есть игрушки, тень от деревьев в горшках и лавочки для взрослых. По документам, песочница является именно аттракционом. Мамы Черновцов и Украины имеют разные взгляды на то, сколько должна стоить игра в песочнице и должна ли быть такая аттракция платной вообще.

Пользователь Марина Шаповалова подчеркивает, что песочница действительно хорошая, но для мамочек, которые гуляют в парке каждый день — сумма велика. "Как объяснять ребенку, что мы туда не идем, потому что дорого", — спрашивает она.

Екатерина из Днепра считает взыскание платы нормальным. "Или вы в детскую комнату тоже приходите и топаете ножкой, что власть позволяет этот беспредел? Это то же самое. Только вот в виде песочницы. Кто-то вкладывается в обслуживание и хочет за это плату".

"Проблема действительно не в цене песочницы", — отмечает nikamilman. Главная претензия в том, что у парка бесплатной альтернативы нет. "Песочница и детская площадка должны быть базовым минимумом любого адекватного парка. А у парка Шевченко нет бесплатной альтернативы — это стыд для местных властей", — говорит она.

В целом пользователи в основном отмечали, что бесплатное портится быстрее, но платной песочнице должна быть альтернатива.

