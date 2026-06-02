Он пошел порыбачить летом и попал на большой штраф: за что могут наказать с 1 июня

Некоторые запреты действуют до конца августа

Некоторые украинцы с 1 июня могут попасть на штраф, придя на рыбалку. Ведь с началом лета за вылов некоторых видов моллюсков и ракообразных предусмотрено наказание.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Речь о сезонных ограничениях в бассейнах Черного моря. Они касаются не рыбы, а черноморской креветки и мидии.

До какого числа действует запрет:

Вылов креветки запрещён до 31 июля

мидии — до 30 августа.

Черноморская креветка. Фото - aquaria

Черноморская мидия. Фото - aquaria

Какое наказание предусмотрено

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная или уголовная ответственность, а также возмещение причиненного ущерба рыбному хозяйству:

за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КУоАП) — предупреждение или штраф для граждан от 34 до 170 грн;

за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП), например, применение взрывчатки на рыбалке, от 340 до 680 грн с конфискацией орудий лова и незаконно добытых водных биоресурсов либо без таковой;

за незаконное приобретение, сбыт или распространение объектов животного или растительного мира (ст. 88-1 КУоАП), в частности рыбы без подтверждающих документов о законности её происхождения, — штраф от 510 до 1700 грн (за краснокнижные объекты — от 1700 до 3655 грн);

за изготовление, сбыт, хранение или рекламу запрещённых орудий добычи объектов животного мира — штраф от 153 до 357 грн с конфискацией этих орудий.

