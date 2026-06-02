Украинцы могут остаться без связи. Что изменится с середины июня

С 16 июня в Украине изменится работа мобильной связи. "Киевстар" планирует в нескольких областях отключить старую технологию, которая обеспечивала работу миллионов смартфонов на протяжении многих лет.

Как пишет pmg, чтобы и дальше пользоваться всеми услугами без изменений нужно, подготовить смартфон. Отмечается, что оператор планирует выключить 3G, что уже было сделано в начале года в нескольких регионах.

Это делают для того, что высвободившиеся частоты позволили развернуть новый стандарт связи – 4G. В результате этого должна улучшиться и скорость мобильного интернета, и сигнал. Также такие изменения являются частью введения пятого поколения связи — 5G.

Известно, что изменения с 16 июня после 00:00 в первую очередь коснутся Львовской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей. В частности:

Черниговская область – Черниговский и Прилукский районы.

Львовская область – Стрыйский район, Новояворовск, Золочевский район, Самборский район, Николаев, Яворовский район, Шептицкий район, Золочев, Дрогобычский район, Яворов.

Черкасская область – Черкасский район, Канев, Золотоношский район, Городище, Золотоноша.

Житомирская область – Звягельский и Бердичевский районы.

Как изменится мобильная связь

Как проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G/LTE

Если абонент имеет старую SIM-карту, ее нужно дополнительно проверить. Для этого нужно обратиться к оператору:

Киевстар – нужно набрать комбинацию *2454#,

Vodafone – *222#,

Lifecell – *455#.

