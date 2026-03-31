Чому в "АТБ" не продають на вагу м'ясо та крупи: є декілька простих відповідей

У цьому є певні переваги для покупців

В "АТБ" більшість товарів продають уже у фасованому вигляді, а вагових позицій, як от м'ясо чи бакалії, значно менше, ніж у звичайних супермаркетах. Це зроблено не випадково.

Такий метод використовують для швидшого обслуговування покупців і зменшення черг у магазинах. Також це допомагає утримувати нижчі ціни коштом скорочення витрат на персонал, як пояснили у "Львівський портал".

Основні причини відсутності багатьох вагових товарів:

Фасовані продукти, зокрема овочі, фрукти та крупи, швидше проходять через касу, бо їх не потрібно зважувати в залі. У торгових залах працює менше персоналу, оскільки відпадає потреба у фасуванні та постійному зважуванні товару. У мережі також враховують гігієну і точність ваги, щоб зменшити ризик помилок і контакт із відкритою продукцією.

У форматі дискаунтера АТБ більшість товарів одразу постачається у готовій упаковці. В окремих магазинах залишають ваги для частини овочів і фруктів, але основний асортимент продається фасованим.

Пакет продуктів. Фото: Трибун

Постачальники доставляють продукцію до розподільчих центрів, де її ділять на партії для магазинів. Такий підхід дозволяє швидше оновлювати асортимент і не тримати великі запаси у торгових залах. У компанії зазначають, що завдяки скороченню витрат на логістику та рекламу ціни в мережі можуть бути нижчими приблизно на 10-15% від середніх на ринку.

