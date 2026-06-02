В киевском метро случились "голодные игры" во время массированной атаки: что перессорило украинцев

Киевляне призывают друг друга думать не только о своем комфорте

После массированного обстрела Украины в ночь на 2 июня в сети разразился настоящий скандал из-за палаток в укрытиях. Многие киевляне были вынуждены буквально стоять в метро, ведь места не хватало.

У Threads появилось немало сообщений, где люди выражают свое недовольство палатками в метро. Ведь так занимается много места и кто-то не может не то, что лечь отдохнуть, а даже сесть.

"В Киеве массированный обстрел, летит куча ракет и "шахедов", но в метро происходят голодные игры. В укрытие метро спускаются тысячи людей, но им банально негде даже сесть. Потому что то палатки порасставляли, то на матрасах разлегались. Конечно, я понимаю, что всем хочется лежать в комфорте, спать, но на месте лежачих можно было сесть еще нескольким людям. А так, куча людей просто стоит как в маршрутке за час пик", — говорится в сообщении.

Киев после атаки 2 июня

Похожих историй в сети немало. Люди не понимают, почему кто-то позволяет себе палатку, которая может вместить до 7 человек, а по факту там 2-3 человека, а кто-то стоит или сидит на корточках всю ночь. В Threads пишут:

Мы все в одинаковых условиях и укрытие – это не отель или собственная комната, где есть комфортные условия для сна и отдыха.

Лежу в метро, смотрю на некоторые палатки и понимаю ту женщину (порезавшую палатку другого человека — ред.). Потому что некоторые люди чуть-чуть не понимают разницу между собственным комфортом, когда это ок, и собственным комфортом, когда надо бы и о других подумать немного.

Подозреваю, что люди с палатками в метро те же люди, которые паркуют машины на выездах и пешеходных переходах, но не могу доказать…

Вообще ситуация с палатками плачевна… это уже переходит границы. Да, типа все хотят комфорта, но из-за палаток очень много людей даже стоящих мест не могут найти! Я считаю, что их нужно запретить! Это тяжелая ночь для всех и все хотят быть в безопасности.

Отметим, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов неоднократно находился в метро во время ночных обстрелов Киева и, как видно на фото, палатки там ставили постоянно. Однако сейчас, вероятно, из-за усиления атак люди чаще стали спускаться в укрытие, что создало новый вопрос и проблему.

Люди с палатками в метро 24 января 2026 года. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Палатки в метро в Киеве 3 февраля 2026 года. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

