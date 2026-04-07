Супермаркеты "АТБ" бывают "зелеными": чем они отличаются от "черных" и "синих"

Некоторые форматы появились в качестве эксперимента

Во многих городах Украины работает сеть супермаркетов "АТБ". В настоящий момент она представлена двумя основными видами магазинов — "черными" и "синими", но существует еще "зеленые".

"Телеграф" рассказывает об отличиях между разными "АТБ". Стоит ли перед походом в магазин выбирать тот или иной формат.

Какие существуют форматы одной из самых популярных сетей супермаркетов Украины

Напомним, что изначально в Украине существовал только один вид супермаркетов "АТБ". Они были синего цвета из-за чего во время появления других форматов их в народе и прозвали "синими", чтобы отличать форматы.

Синее АТБ

"Черные" магазины известной сети начали появляться в городах ближе к концу десятых годов. Они получили темно-серый, почти чёрный фасад, соответствующий логотип и серую форму у сотрудников.

Черное АТБ

Также в 2018 году в Запорожье и Днепре в целях эксперимента открылись "зеленые" супермаркеты, которые назывались "Express".

Зеленое АТБ

Основные отличия между разными "АТБ"

Кроме дизайна, все эти магазины имеют определенные отличия. Если "синие" супермаркеты являются "базовыми", то "черным" присущ более широкий ассортимент товара — свежая выпечка, кофейные аппараты и т.д. Однако в данном случае разница больше обусловлена не цветом, а тем, что новые "АТБ" занимают большую площадь. Стоит отметить, что даже "синие" "АТБ" реконструируют и переводят в новый формант, но не всегда удается в них втиснуть свежую выпечку или кофе-зону.

"Зеленые" же магазины изначально имели новую концепцию — магазины у дома. Они имели ряд таких отличий от стандартных магазинов:

Сквозные кассы;

Впервые тестировались различные новые услуги, например, свежее мясо, выпечка и разливное пиво.

Новый дизайн;

В АТБ Express установлено холодильное и морозильное оборудование последнего поколения, новейшая система освещения, утепления, отопления и рекуперации энергии.

Планировалось, что тестирование формата продлится до конца 2018 года. Однако, как можно видеть, АТБ, вероятно, так и не приняла окончательного решения по масштабированию, хотя сообщалось, что эксперимент показывал положительную динамику.

Итог

К основным отличиям разных видов "АТБ" можно отнести:

Дизайн;

Ассортимент — "черные" и "зеленые" "АТБ" получили отделы со свежей выпечкой, кофемашинами и зона со свежими соками;

— "черные" и "зеленые" "АТБ" получили отделы со свежей выпечкой, кофемашинами и зона со свежими соками; Новые форматы магазинов получили новое оборудование из-за чего, в частности, повысилась их энергоэффективность.

